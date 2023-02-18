«Мальорка» в большинстве победила «Вильярреал»

«Мальорка» на своем поле победила «Вильярреал» в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 4:2.

Дубль в составе победителей оформил полузащитник Даниэль Родригес.

В середине первого тайма прямую красную карточку получил защитник Мина Тригейрос.

«Мальорка» набрала 31 очко и поднялась на 8-е место, обойдя по дополнительным показателям как раз «Вильярреал».