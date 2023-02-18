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18 февраля, 22:27

«Мальорка» в большинстве победила «Вильярреал»

Иван Шитик
Корреспондент
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18 февраля. «Мальорка» — «Вильярреал» — 4:2.
Фото ФК «Мальорка»

«Мальорка» на своем поле победила «Вильярреал» в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 4:2.

Дубль в составе победителей оформил полузащитник Даниэль Родригес.

В середине первого тайма прямую красную карточку получил защитник Мина Тригейрос.

«Мальорка» набрала 31 очко и поднялась на 8-е место, обойдя по дополнительным показателям как раз «Вильярреал».

Испания. Лига 1. 22-й тур
18 февр, 20:30. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
4:2
Вильярреал
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
ФК Вильярреал
ФК Мальорка
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 21 18 2 1 43-7 56
2
 Реал 21 15 3 3 44-17 48
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
7
 Атлетик 21 9 5 7 31-22 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 21 8 6 7 19-19 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
13
 Севилья 21 6 6 9 23-29 24
14
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
15
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
16
 Кадис 21 5 7 9 17-33 22
17
 Эспаньол 21 4 9 8 26-33 21
18
 Валенсия 21 5 5 11 26-26 20
19
 Хетафе 21 4 7 10 18-28 19
20
 Эльче 21 1 6 14 15-44 9
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38 тур
17.02 23:00
Жирона – Альмерия
 6 : 2
18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
18.02 16:15
Бетис – Вальядолид
 2 : 1
18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
 4 : 2
18.02 23:00
Осасуна – Реал
 - : -
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
19.02 20:30
Атлетико – Атлетик
 - : -
19.02 23:00
Барселона – Кадис
 - : -
20.02 23:00
Хетафе – Валенсия
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