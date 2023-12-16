«Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» в добавленное время

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«Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» в матче 17-го тура ла лиги — 1:0.

Победный мяч забил Рауль Гарсия на 90+5 минуте.

«Осасуна» прервала свою шести матчевую серию без побед.

После 17 туров «Осасуна» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав 19 очков. «Райо Вальекано» — на десятом месте (20 очко).