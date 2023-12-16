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Сегодня, 02:32

«Барселона» интересуется 17-летним полузащитником «Юргордена» Бергваллом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Спортивный директор «Юргордена» Боссе Андерсон рассказал об интересе «Барселоны» к полузащитнику шведской команды Лукасу Бергваллу.

«Я могу подтвердить, что у нас уже были контакты и диалог с «Барселоной». Впрочем, никаких переговоров нет. Мы связывались на прошлой неделе, но на этой неделе еще не общались с представителями испанского клуба», — приводит Fotbollskanalen слова Андерсона.

Бергвалл выступает за «Юргорден» с февраля 2023 года, он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 29 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 17-летнего шведа в 5 миллионов евро.

Футбол
ФК Барселона
ФК Юргорден
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«Осасуна» обыграла «Райо Вальекано» в добавленное время
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 16 8 5 3 31-19 29
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Р. Вальекано 17 4 8 5 16-23 20
11
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
12
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
13
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
14
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 16 1 7 8 15-25 10
19
 Гранада 16 1 5 10 20-36 8
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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15.12 23:00
Осасуна – Р. Вальекано
 1 : 0
16.12 16:00
Сельта – Гранада
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Атлетик – Атлетико
 - : -
16.12 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
16.12 23:00
Валенсия – Барселона
 - : -
17.12 16:00
Альмерия – Мальорка
 - : -
17.12 18:15
Р. Сосьедад – Бетис
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