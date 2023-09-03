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Сегодня, 21:00

«Осасуна» — «Барселона»: прямая трансляция матча ла лиги

«Осасуна» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 3 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хави, главный тренер ФК «Барселона».
Фото AFP

«Осасуна» дома сыграет с «Барселоной» в рамках 4-го тура чемпионата Испании 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча с формальными событиями и статистикой. Трансляцию встречи «Осасуна» — «Барселона» можно посмотреть на онлайн-платформе Окко в разделе Спорт по платной подписке.

«Барса» — действующий чемпион ла лиги. Клуб из Памплоны финишировал в сезоне-2022/23 на 7-й строчке турнирной таблицы примеры.

Турнирная таблица ли лиги в актуальном виде по всей лиге доступна в разделе на нашем сайте.

Ла лига: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Испания. Ла Лига. 4-й тур
03 сент, 22:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
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Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Мальоркой» в ла лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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