«Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Мальоркой» в ла лиге

«Атлетик» из Бильбао в гостях сыграл вничью с «Мальоркой» в матче 4-го тура ла лиги — 0:0.

«Атлетик» с 7 очками вышел на пятое место в ла лиге. «Мальорка» с 2 баллами идет на 17-й строчке.

В следующем туре «Мальорка» 16 сентября в гостях сыграет против «Сельты». «Атлетик» в этот же день на своем поле примет «Кадис».