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3 сентября, 23:58

«Барселона» в большинстве вырвала победу над «Осасуной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Осасуна» — «Барселона».
Фото Reuters

«Барселона» в гостях переиграла «Осасуну» в матче 4-го тура испанской ла лиги — 2:1.

На 45+1-й минуте каталонцев вывел вперед Жюль Кунде. «Осасуна» сумела отыграться благодаря голу Чими Авилы на 76-й минуте, но 8 минут спустя осталась в меньшинстве — красную карточку получил Алехандро Катена.

Победу «Барселоне» принес гол Роберта Левандовски, поляк реализовал пенальти на 86-й минуте.

«Барселона» с 10 очками поднялась на третье место в ла лиге. «Осасуна» с 6 очками занимает десятую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Барселона» на своем поле примет «Бетис». Игра пройдет 16 сентября. «Осасуна» 17 сентября в гостях сыграет с «Хетафе».

Испания. Ла Лига. 4-й тур
03 сент, 22:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
1:2
Барселона

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
2
1
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    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Реал 4 4 0 0 8-2 12
    2
    		 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
    3
    		 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
    4
    		 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
    5
    		 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
    6
    		 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
    7
    		 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
    8
    		 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
    9
    		 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
    10
    		 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
    11
    		 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
    12
    		 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
    13
    		 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
    14
    		 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
    15
    		 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
    16
    		 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
    17
    		 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
    18
    		 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
    19
    		 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
    20
    		 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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    1.09 20:30
    Кадис – Вильярреал
    		 3 : 1
    1.09 23:00
    Альмерия – Сельта
    		 2 : 3
    2.09 15:00
    Р. Сосьедад – Гранада
    		 5 : 3
    2.09 17:15
    Реал – Хетафе
    		 2 : 1
    2.09 19:30
    Алавес – Валенсия
    		 1 : 0
    2.09 19:30
    Атлетико – Севилья
    		 - : -
    2.09 22:00
    Бетис – Р. Вальекано
    		 1 : 0
    3.09 15:00
    Жирона – Лас-Пальмас
    		 1 : 0
    3.09 17:15
    Мальорка – Атлетик
    		 0 : 0
    3.09 22:00
    Осасуна – Барселона
    		 1 : 2
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    ЖК
    Г
    Джуд Беллингем

    Джуд Беллингем

    Реал

    		 5
    Альваро Мората

    Альваро Мората

    Атлетико

    		 3
    Жозе Виллиан

    Жозе Виллиан

    Бетис

    		 3
    П
    Гонсало Вильяр

    Гонсало Вильяр

    Гранада

    		 2
    Родриго де Пауль

    Родриго де Пауль

    Атлетико

    		 2
    Нико Уильямс

    Нико Уильямс

    Атлетик

    		 2
    И К Ж
    Рафинья

    Рафинья

    Барселона

    		 2 1 1
    Феде Сан Эметерио

    Феде Сан Эметерио

    Кадис

    		 3 1 1
    Лоик Баде

    Лоик Баде

    Севилья

    		 2 1 0
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