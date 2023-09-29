«Атлетико» на выезде переиграл «Осасуну»

«Атлетико» выиграл у «Осасуны» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар в Памплоне.

На 20-й минуте встречи нападающий Антуан Гризманн открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине Родриго Рикельме удвоил преимущество гостей.

На 78-й минуте встречи тренер хозяева Хагоба Аррасате получил красную карточку за неспортивное поведение. В концовке встречи арбитр показал еще две красные карточки — на этот раз с поля были удалены нападающие Чими Авилья и Альваро Мората за стычку.

Мадридская команда набрала 13 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. «Осасуна» опустилась на 14-ю строчку (7 очков).