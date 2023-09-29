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«Атлетико» на выезде переиграл «Осасуну»

Евгений Козинов
Корреспондент
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28 сентября. «Осасуна» — «Атлетико» — 0:2.
Фото Reuters

«Атлетико» выиграл у «Осасуны» в матче 7-го тура чемпионата Испании — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Эль Садар в Памплоне.

На 20-й минуте встречи нападающий Антуан Гризманн открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме. Во второй половине Родриго Рикельме удвоил преимущество гостей.

На 78-й минуте встречи тренер хозяева Хагоба Аррасате получил красную карточку за неспортивное поведение. В концовке встречи арбитр показал еще две красные карточки — на этот раз с поля были удалены нападающие Чими Авилья и Альваро Мората за стычку.

Мадридская команда набрала 13 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице. «Осасуна» опустилась на 14-ю строчку (7 очков).

Футбол
ФК Атлетико
ФК Осасуна
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Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
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Атлетик – Хетафе
 2 : 2
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 2 : 0
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 2
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 0 : 0
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 1
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 1 : 1
28.09 20:00
Гранада – Бетис
 1 : 1
28.09 22:30
Осасуна – Атлетико
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 2 1 1
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