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Сегодня, 02:36

Акунья и Диас готовы сыграть с «Барселоной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Севилья» объявила состав на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Защитник Маркос Акунья и нападающий Мариан Диас вернулись в состав и готовы сыграть против каталонцев. Однако лучший бомбардир команды Юсеф Эн-Несири пропустит встречу.

Матч «Барселона» — «Севилья» состоится в пятницу, 29 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Севилья
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«Атлетико» на выезде переиграл «Осасуну»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Атлетико 6 4 1 1 15-5 13
6
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
7
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
8
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 7 2 1 4 7-10 7
14
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 2 : 2
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 2 : 2
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 2 : 0
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 2
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 0 : 0
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 1
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 1 : 1
28.09 20:00
Гранада – Бетис
 1 : 1
28.09 22:30
Осасуна – Атлетико
 0 : 2
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Савио

Савио

Жирона

 4
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 3
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 6 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 5 1 0
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 2 1 1
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