Акунья и Диас готовы сыграть с «Барселоной»

«Севилья» объявила состав на матч 8-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

Защитник Маркос Акунья и нападающий Мариан Диас вернулись в состав и готовы сыграть против каталонцев. Однако лучший бомбардир команды Юсеф Эн-Несири пропустит встречу.

Матч «Барселона» — «Севилья» состоится в пятницу, 29 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.