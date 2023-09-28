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«Бетис» сыграл вничью с «Гранадой» в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бетис» и «Гранада» сыграли вничью — 1:1.
Фото ФК «Бетис»

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Гранадой» в 7-м туре испанской ла лиги — 1:1.

На 51-й минуте гостей вывел вперед Ассане Диао. «Гранада» отыгралась благодаря голу Лукаса Бойе на 67-й минуте.

«Бетис» с 9 очками занимает десятое место в ла лиге. «Гранада» с 4 баллами идет предпоследней в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
28 сент, 20:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:1
Бетис

В параллельном матче «Сельта» на своем поле в меньшинстве сыграла вничью с «Алавесом» — 1:1. На автогол Рафы Марина на 35-й минуте гости ответили точным ударом Самуэля Омородиона на 73-й.

«Сельта» играла в меньшинстве с 68-й минуты — две желтые карточки получил Лука де ла Торре.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
28 сент, 20:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Алавес
Футбол
ФК Алавес
ФК Бетис
ФК Гранада
ФК Сельта
0
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Захарян возобновил тренировки в общей группе «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 7 6 1 0 18-8 19
2
 Реал 7 6 0 1 13-6 18
3
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
4
 Атлетик 7 4 2 1 13-6 14
5
 Р. Сосьедад 7 3 3 1 13-10 12
6
 Р. Вальекано 7 3 2 2 7-9 11
7
 Валенсия 7 3 1 3 9-7 10
8
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
9
 Кадис 7 2 3 2 6-8 9
10
 Бетис 7 2 3 2 7-12 9
11
 Хетафе 7 2 2 3 10-13 8
12
 Алавес 7 2 1 4 6-10 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
15
 Вильярреал 7 2 1 4 10-13 7
16
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
17
 Сельта 7 1 2 4 7-11 5
18
 Лас-Пальмас 7 1 2 4 2-6 5
19
 Гранада 7 1 1 5 10-18 4
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
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27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 2 : 2
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 2 : 0
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 1 : 2
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 0 : 0
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
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Вильярреал

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Савио

Жирона

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И К Ж
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Атлетик

 5 1 0
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