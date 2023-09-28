«Бетис» сыграл вничью с «Гранадой» в ла лиге
«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Гранадой» в 7-м туре испанской ла лиги — 1:1.
На 51-й минуте гостей вывел вперед Ассане Диао. «Гранада» отыгралась благодаря голу Лукаса Бойе на 67-й минуте.
«Бетис» с 9 очками занимает десятое место в ла лиге. «Гранада» с 4 баллами идет предпоследней в турнирной таблице.
В параллельном матче «Сельта» на своем поле в меньшинстве сыграла вничью с «Алавесом» — 1:1. На автогол Рафы Марина на 35-й минуте гости ответили точным ударом Самуэля Омородиона на 73-й.
«Сельта» играла в меньшинстве с 68-й минуты — две желтые карточки получил Лука де ла Торре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|7
|6
|1
|0
|18-8
|19
|
2
|Реал
|7
|6
|0
|1
|13-6
|18
|
3
|Барселона
|7
|5
|2
|0
|18-8
|17
|
4
|Атлетик
|7
|4
|2
|1
|13-6
|14
|
5
|Р. Сосьедад
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
6
|Р. Вальекано
|7
|3
|2
|2
|7-9
|11
|
7
|Валенсия
|7
|3
|1
|3
|9-7
|10
|
8
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|13-5
|10
|
9
|Кадис
|7
|2
|3
|2
|6-8
|9
|
10
|Бетис
|7
|2
|3
|2
|7-12
|9
|
11
|Хетафе
|7
|2
|2
|3
|10-13
|8
|
12
|Алавес
|7
|2
|1
|4
|6-10
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
14
|Севилья
|6
|2
|1
|3
|11-9
|7
|
15
|Вильярреал
|7
|2
|1
|4
|10-13
|7
|
16
|Мальорка
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
17
|Сельта
|7
|1
|2
|4
|7-11
|5
|
18
|Лас-Пальмас
|7
|1
|2
|4
|2-6
|5
|
19
|Гранада
|7
|1
|1
|5
|10-18
|4
|
20
|Альмерия
|7
|0
|2
|5
|8-18
|2
|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|5 : 1
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
|2 : 2
|27.09
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|2 : 2
|27.09
|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
|2 : 0
|27.09
|20:00
|
Вильярреал – Жирона
|1 : 2
|27.09
|22:30
|
Кадис – Р. Вальекано
|0 : 0
|27.09
|22:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|0 : 1
|28.09
|20:00
|
Сельта – Алавес
|1 : 1
|28.09
|20:00
|
Гранада – Бетис
|1 : 1
|28.09
|22:30
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Савио
Жирона
|4
|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|2
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1