«Он едва выжил. Лука упал со стены». Новые подробности травмы форварда «Реала» Йовича

Нападающий «Реала» Лука Йович сломал ногу из-за падения со стены дома, сообщает Kurir. По информации СМИ, 22-летний сербский футболист мог получить более серьезную травму.

«Лука едва выжил, он был действительно ранен. Йович упал со стены. Не знаю, как это вам объяснить. Я не понимаю, как это получилось. Все произошло случайно», — приводит слова источника, близкого к семье форварда мадридцев.

Ранее стало известно, что у Йовича был выявлен перелом правой стопы.

«Эта кость поддерживает вес тема и достаточно устойчива к внешним воздействиям. В основном, перелом возникает из-за очень сильной травмы или падения с большой высоты» — цитирует бывшего врача «Атлетико» Хосе Гонсалеса.

«Кость, которую сломал Йович, поддерживает вес тела и довольно устойчива к внешним воздействиям. В подавляющем большинстве случаев перелом возникает из-за очень сильной травмы или падения с большой высоты», — сказал специалист по спортивной медицине Хосе Гонсалес, который ранее работал в «Атлетико».

Также появилась информация, что Йович не сразу сообщил о своем повреждении, что разозлило медицинский штаб «Реала».

В сезоне-2019/20 форвард провел 24 матча за «Реал», забил два гола и сделал одну результативную передачу.