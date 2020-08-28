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Ole: Месси объяснит свой уход из «Барселоны» на следующей неделе

15:05
Лионель Месси. Фото AFP
Лионель Месси. Фото AFP
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен выступить с заявлением, которое будет посвящено его решение покинуть каталонский клуб. Это должно случиться на следующей неделе, сообщает Ole.

В это же время его отец и агент Хорхе Месси отправиться в Европу, чтобы вести переговоры в потенциальными соискателями на футболиста. Сам 33-летний аргентинец склоняется к переходу в «Манчестер Сити».

Ранее СМИ сообщали, что английский клуб готов заплатить за Месси до 150 миллионов евро. «Ман Сити» может предложить аргентинцу контракт на 3 года, который будет включать пункт, что по истечении соглашения Месси перейдет в клуб МЛС «Нью-Йорк Сити».

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