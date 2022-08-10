Кессье и Кристенсен могут покинуть «Барселону», если их не зарегистрируют до 13 августа

Новички «Барселоны» Франк Кессье и Андреас Кристенсен могут покинуть клуб, если их не зарегистрируют до матча 1-го тура чемпионата Испании в сезоне-2022/23. Об этом сообщает ESPN.

Вероятность такого исхода остается крайне небольшой, но опция в контрактах футболистов позволяет им покинуть «Барселону» до закрытия трансферного окна.

Ранее сообщалось, что причиной, почему каталонцам не удается зарегистрировать игроков является высокая зарплата Жерара Пике.

В 1-м туре ла лиги «Барса» сыграет против «Райо Вальекано» 13 августа.