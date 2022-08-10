Майораль о переходе в «Хетафе»: «Это отличный проект, они подписывают сильных игроков»
Майораль считает, что «Хетафе» является отличным проектом и клуб подписывает сильных игроков
Нападающий Борха Майораль прокомментировал переход в «Хетафе» из «Реала» и рассказал, от каких клубов получал предложения о трансфере. В начале августа испанец заключил контракт с новым клубом на пять лет.
«У «Хетафе» отличный проект, они подписывают сильных игроков. Я не хочу ставить перед собой цели, я хочу быть спокойным и уверенным в себе. У меня были предложения от «Сельты» и итальянских клубов. Есть много причин, по которым я выбрал «Хетафе». Например, я провел здесь 6 очень хороших месяцев», — приводит Marca слова Майораля.
В прошлом сезоне Майораль выступал за «Хетафе» на правах аренды. 25-летний форвард забил 6 голов в 18 матчах в ла лиге.
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12
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|0
|0
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|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
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