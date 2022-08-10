Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:30

Майораль о переходе в «Хетафе»: «Это отличный проект, они подписывают сильных игроков»

Майораль считает, что «Хетафе» является отличным проектом и клуб подписывает сильных игроков
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Нападающий Борха Майораль прокомментировал переход в «Хетафе» из «Реала» и рассказал, от каких клубов получал предложения о трансфере. В начале августа испанец заключил контракт с новым клубом на пять лет.

«У «Хетафе» отличный проект, они подписывают сильных игроков. Я не хочу ставить перед собой цели, я хочу быть спокойным и уверенным в себе. У меня были предложения от «Сельты» и итальянских клубов. Есть много причин, по которым я выбрал «Хетафе». Например, я провел здесь 6 очень хороших месяцев», — приводит Marca слова Майораля.

В прошлом сезоне Майораль выступал за «Хетафе» на правах аренды. 25-летний форвард забил 6 голов в 18 матчах в ла лиге.

Источник: https://www.marca.com/radio/2022/08/10/62f3857d268e3ef6428b457c.html
Борха Майораль
Футбол
ФК Реал
ФК Сельта
ФК Хетафе
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
Фото с флагом Украины и получение паспорта Израиля. Кто из звезд российского спорта первым поменял гражданство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У «Реала» нет информации о планах по проведению чемпионата мира. Даты не выбраны из-за загруженного календаря
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
4
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
12
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
15
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
17
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
18
 Альмерия 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
20
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.08 22:00
Осасуна – Севилья
 - : -
13.08 18:00
Сельта – Эспаньол
 - : -
13.08 20:00
Вальядолид – Вильярреал
 - : -
13.08 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
14.08 18:30
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
14.08 20:30
Валенсия – Жирона
 - : -
14.08 23:00
Альмерия – Реал
 - : -
15.08 18:30
Атлетик – Мальорка
 - : -
15.08 20:30
Хетафе – Атлетико
 - : -
15.08 22:30
Бетис – Эльче
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости