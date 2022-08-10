Майораль о переходе в «Хетафе»: «Это отличный проект, они подписывают сильных игроков»

Нападающий Борха Майораль прокомментировал переход в «Хетафе» из «Реала» и рассказал, от каких клубов получал предложения о трансфере. В начале августа испанец заключил контракт с новым клубом на пять лет.

«У «Хетафе» отличный проект, они подписывают сильных игроков. Я не хочу ставить перед собой цели, я хочу быть спокойным и уверенным в себе. У меня были предложения от «Сельты» и итальянских клубов. Есть много причин, по которым я выбрал «Хетафе». Например, я провел здесь 6 очень хороших месяцев», — приводит Marca слова Майораля.

В прошлом сезоне Майораль выступал за «Хетафе» на правах аренды. 25-летний форвард забил 6 голов в 18 матчах в ла лиге.