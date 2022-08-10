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Сегодня, 19:23

Бензема назвал голкипера «Реала» Куртуа лучшим вратарем в мире

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, голкипера мадридцев Тибо Куртуа лучшим вратарем в мире.

Он считает, что футболист заслуживает получить «Золотой мяч» в 2022 году.

«Для меня Тибо Куртуа — лучший вратарь в мире. Насчет «Золотого мяча» не могу сказать», — цитирует Бензема ESPN.

В прошедшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Карим Бензема
Тибо Куртуа
ФК Реал
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