Бензема назвал голкипера «Реала» Куртуа лучшим вратарем в мире

Нападающий «Реала» Карим Бензема считает, голкипера мадридцев Тибо Куртуа лучшим вратарем в мире.

Он считает, что футболист заслуживает получить «Золотой мяч» в 2022 году.

«Для меня Тибо Куртуа — лучший вратарь в мире. Насчет «Золотого мяча» не могу сказать», — цитирует Бензема ESPN.

В прошедшем сезоне «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.