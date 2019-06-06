Навас оставил без ответа приглашение в сборную Коста-Рики

Вратарь "Реала" Кейлор Навас не сыграет за сборную Коста-Рики на турнире, который пройдет с 15 июня по 7 июня. Главный тренер костариканцев Густаво Матосас рассказал, что голкипер оставил без ответа приглашение в сборную.

– Это большая потеря для нас, но я верю в наших вратарей, – цитирует A Bola Матосаса. – Конечно, Навас очень ценен для нас. Но другие голкиперы тоже могут дать нам необходимые гарантии.

Отметим, что Навас занимается поиском нового клуба. Интерес к нему проявляет "ПСЖ".