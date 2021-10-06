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Луческу — о «Барселоне»: «У клуба будут проблемы и в следующем году»

Мирча Луческу рассказал об ожиданиях от матча Лиги чемпионов киевского «Динамо» с «Барселоной»
11:23
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о проблемах «Барселоны» перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонцы проиграли два предыдущих матча турнира с общим счетом 0:6.

«Такое происходит в любой команде, где происходит смена поколений. Строить команду сложно, у «Барсы» и дальше будут проблемы.

Они выпускают 17-18-летних игроков. На таком уровне, конечно, нужны более опытные футболисты, а из таких в стартовом составе выходят только Пике и Бускетс», — цитирует Луческу telekomsport.

Матч «Барселона» — «Динамо» Киев состоится 20 октября на «Камп Ноу». Начало — в 19.54 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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