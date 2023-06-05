Родриго попрощался с Бензема: «Спасибо за каждый урок, за каждый гол, голевую передачу, за титулы»

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс попрощался с форвардом команды Каримом Бензема.

«Спасибо за все моменты, которые мы пережили вместе! Спасибо за каждый урок, за каждый гол, голевую передачу, за титулы, которые мы выиграли вместе, и даже за привилегию стать частью твоего «Золотого мяча».

Все это кажется несбыточной мечтой для того Родриго, который 10 лет назад просыпался по субботам, чтобы смотреть матчи мадридского «Реала». Ты стал частью многого, о чем я мечтал в своей жизни — личного и профессионального. Сегодня я могу лишь пожелать тебе удачи и счастья всегда. Ты — эталон!» — написал Родриго в Twitter-аккаунте.

5 июня инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» до 2025 года.

4 июня «Реал» объявил об уходе 35-летнего игрока по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года.