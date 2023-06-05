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Сегодня, 12:50

Фабрицио Романо: Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» до 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Карим Бензема.
Фото AFP

Нападающий Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, контракт будет действовать до 2025 года и будет включать опцию продления еще на один сезон. Карим попрощается с болельщиками «Реала», а затем отправится в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что зарпалата 35-летнего игрока в «Аль-Иттихаде» составит 100 миллионов евро в год чистыми.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.

Источник: Фабрицио Романо
Карим Бензема
Футбол
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