Фабрицио Романо: Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» до 2025 года

Нападающий Карим Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, контракт будет действовать до 2025 года и будет включать опцию продления еще на один сезон. Карим попрощается с болельщиками «Реала», а затем отправится в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что зарпалата 35-летнего игрока в «Аль-Иттихаде» составит 100 миллионов евро в год чистыми.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года. Всего он сыграл за «сливочных» 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.