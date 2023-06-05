Асенсио сегодня прилетит в Париж, чтобы подписать контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио в ближайшее время подпишет контракт с «ПСЖ», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний испанец уже сегодня прибудет в Париж, где должен подписать соглашение с «ПСЖ».

На прошлой неделе об уходе Асенсио объявил «Реал». Контракт полузащитника с мадридцами истекает летом.

В текущем сезоне Асенсио провел 51 матч во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач.