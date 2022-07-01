Бензема — лучший игрок сезона по версии Marca

Испанское издание Marca опубликовало список лучших футболистов сезона-2021/22.

Рейтинг формировался жюри из более чем 60 журналистов и экспертов со всего мира.

Лучшим игроком прошедшего сезона был признан нападающий «Реала» Карим Бензема. Второе место занял вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа. На третьей позиции расположился нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор.

Топ-10 лучших футболистов сезона-2021/22:

1. Карим Бензема («Реал»);

2. Тибо Куртуа («Реал»);

3. Винисиус Жуниор («Реал»);

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

5. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

6. Лука Модрич («Реал»);

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

8. Роберт Левандовски («Бавария»);

9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

10. Садьо Мане («Ливерпуль» / «Бавария»);