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Сегодня, 12:23

«Реал» представил выездную форму фиолетового цвета

Сергей Разин
корреспондент
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Форма «Реала» на сезон-2022/23.
Фото ФК «Реал»
Форма «Реала» на сезон-2022/23.
Фото ФК «Реал»
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«Реал» представил выездной комплект формы на сезон-2022/23.

Форма выполнена в светло-фиолетовом цвете с черными вставками и узором в виде ромбов на футболке. Команда впервые сыграет в этой экипировке 30 июля в Лос-Анджелесе в товарищеском матче против «Ювентуса».

«Реал» по итогам сезона-2021/22 стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.

ФК Реал
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