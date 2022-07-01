«Реал» представил выездную форму фиолетового цвета
«Реал» представил выездной комплект формы на сезон-2022/23.
Форма выполнена в светло-фиолетовом цвете с черными вставками и узором в виде ромбов на футболке. Команда впервые сыграет в этой экипировке 30 июля в Лос-Анджелесе в товарищеском матче против «Ювентуса».
«Реал» по итогам сезона-2021/22 стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.
?? ?Os mola?@edermilitao | @adidasfootball pic.twitter.com/JOh1GHMD6m— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 1, 2022
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|00:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|13.08
|00:00
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|13.08
|00:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|13.08
|00:00
|
Бетис – Эльче
|- : -
|13.08
|00:00
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|13.08
|00:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|00:00
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|13.08
|00:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|00:00
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|13.08
|00:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
Новости