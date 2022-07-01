«Реал» представил выездную форму фиолетового цвета

«Реал» представил выездной комплект формы на сезон-2022/23.

Форма выполнена в светло-фиолетовом цвете с черными вставками и узором в виде ромбов на футболке. Команда впервые сыграет в этой экипировке 30 июля в Лос-Анджелесе в товарищеском матче против «Ювентуса».

«Реал» по итогам сезона-2021/22 стал чемпионом Испании, а также победителем Лиги чемпионов.