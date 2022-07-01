«Барселона» сделала «Лидсу» официальное предложение о трансфере Рафиньи
«Барселона» сделала «Лидсу» официальное предложение о трансфере полузащитника Рафиньи Диаса, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, 29 июня каталонский клуб устно обсудили трансфер с «павлинами», а 30-го числа оформили все на бумаге.
Отмечается, что английский клуб не собирается принимать предложение сине-гранатовых из-за соглашения с «Челси».
При этом полузащитник и его агент Деку пока не дали согласия на переход в стан «аристократов».
В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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