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Сегодня, 09:21

«Барселона» сделала «Лидсу» официальное предложение о трансфере Рафиньи

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» сделала «Лидсу» официальное предложение о трансфере полузащитника Рафиньи Диаса, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, 29 июня каталонский клуб устно обсудили трансфер с «павлинами», а 30-го числа оформили все на бумаге.

Отмечается, что английский клуб не собирается принимать предложение сине-гранатовых из-за соглашения с «Челси».

При этом полузащитник и его агент Деку пока не дали согласия на переход в стан «аристократов».

В прошедшем сезоне Рафинья забил 11 мячей и отдал три результативные передачи в 35 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1542556537222225920
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