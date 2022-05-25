Бензема: «Я мечтаю еще об одной победе в Лиге чемпионов»

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов.

28 мая мадридский клуб встретится с «Ливерпулем» в финале турнира.

«Только по завершении карьеры пойму, смог ли я войти в историю «Реала», — приводит слова Бензема официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). — В любом случае мне важны абсолютно все игры. Я стараюсь все время сделать что-то новое, порадовать болельщиков. Но, конечно, я мечтаю еще об одной победе в Лиге чемпионов. Для этого необходимо очень хорошо подготовиться и сделать все возможное для победы».

33-летний француз четыре раза выигрывал Лигу чемпионов (сезон-2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18) в составе «Реала».