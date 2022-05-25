Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 07:10

Бензема: «Я мечтаю еще об одной победе в Лиге чемпионов»

Бензема признался, что мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что мечтает вновь выиграть Лигу чемпионов.

28 мая мадридский клуб встретится с «Ливерпулем» в финале турнира.

«Только по завершении карьеры пойму, смог ли я войти в историю «Реала», — приводит слова Бензема официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). — В любом случае мне важны абсолютно все игры. Я стараюсь все время сделать что-то новое, порадовать болельщиков. Но, конечно, я мечтаю еще об одной победе в Лиге чемпионов. Для этого необходимо очень хорошо подготовиться и сделать все возможное для победы».

33-летний француз четыре раза выигрывал Лигу чемпионов (сезон-2013/14, 2015/16, 2016/17 и 2017/18) в составе «Реала».

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0275-15381e22214e-e57d235096cf-1000--бензема-о-финале-лиги-чемпионов-и-улучшении-игры-с-возрастом/
Карим Бензема
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма: звезда Spice Girls негативно отзывалась о футболистах, но передумала
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал «Ливерпуль» — «Реал»
Президент «ПСЖ»: «Я уважаю «Реал», но у меня не очень хорошие отношения с Пересом»
Алаба готов к финалу Лиги чемпионов
Карвахаль — о выходе в финал ЛЧ: «Это одна из золотых эр клуба»
Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов
Клопп: «У «Ливерпуля» достаточно поводов для чемпионского парада. Мне без разницы, что подумают другие»
Анчелотти: «Бэйл хотел сыграть с «Бетисом» и попрощаться c болельщиками, но плохо себя чувствовал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Барселоны» недоволен правилами ла лиги

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» интересуются защитником «Лестера» Сеюнджю
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Валенсия – Хетафе
 1 : 0
14.08 20:30
Кадис – Леванте
 1 : 1
14.08 20:30
Мальорка – Бетис
 1 : 1
14.08 23:00
Алавес – Реал
 1 : 4
14.08 23:00
Осасуна – Эспаньол
 0 : 0
15.08 18:30
Сельта – Атлетико
 1 : 2
15.08 21:00
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 2
15.08 23:15
Севилья – Р. Вальекано
 3 : 0
16.08 21:00
Вильярреал – Гранада
 0 : 0
16.08 23:00
Эльче – Атлетик
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости