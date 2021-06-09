Нападающий Лука Джорджевич может продолжить карьеру в Испании
21:37
Два клуба из середины турнирной таблицы чемпионата Испании интересуются нападающим Лукой Джорджевичем, утверждает Marca.
Ранее, 8 июня, «Локомотив» расторг контракт с 26-летним футболистом.
Черногорец перешел в «Локомотив» летом 2019 года из «Зенита». Всего за московский клуб он провел пять матчей и сделал одну голевую передачу. В составе железнодорожников Джорджевич стал серебряным призером чемпионата России-2019/20.
Читайте также
«Моя главная надежда — на Дзюбу. А Смолов пусть разберется в себе». Юран — о шансах сборной России на Евро
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
Шестикратного чемпиона мира по бенди похоронили в 30 лет. Это прошло мимо нас — русский хоккей в России уже умер
0
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю