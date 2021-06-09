Нападающий Лука Джорджевич может продолжить карьеру в Испании

Два клуба из середины турнирной таблицы чемпионата Испании интересуются нападающим Лукой Джорджевичем, утверждает Marca.

Ранее, 8 июня, «Локомотив» расторг контракт с 26-летним футболистом.

Черногорец перешел в «Локомотив» летом 2019 года из «Зенита». Всего за московский клуб он провел пять матчей и сделал одну голевую передачу. В составе железнодорожников Джорджевич стал серебряным призером чемпионата России-2019/20.