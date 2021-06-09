Нападающий Руибаль продлил контракт с «Бетисом»

Нападающий Айтор Руибаль подписал новый контракт с «Бетисом». Соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний вингер в прошлом сезоне провел в общей сложности 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.