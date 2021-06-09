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Нападающий Руибаль продлил контракт с «Бетисом»

20:11
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Нападающий Айтор Руибаль подписал новый контракт с «Бетисом». Соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний вингер в прошлом сезоне провел в общей сложности 30 матчей, в которых забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

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