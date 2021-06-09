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«Барселона» предложила Депаю контракт на три года

23:26
Мемфис Депай. Фото Instagram
Мемфис Депай. Фото Instagram
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Нападающий Мемфис Депай близок к переходу в «Барселону». Каталонцы предложили 27-летнему футболисту трехлетний контракт, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Клуб и агенты настроены оптимистично относительно трансфера, но договоренность пока не достигнута.

В сезоне-2020/21 Депай провел 39 матчей за «Лион», на его счету 22 гола и 10 результативных передач. Нападающий покинул французскую команду на правах свободного агента по окончании сезона-2020/21.

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