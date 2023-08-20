Нгамале о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «Арсен заслуживает большего»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

В субботу, 19 августа испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего россиянина. Захарян подписал контракт до конца сезона-2028/29.

«Переход Захаряна в «Реал Сосьедад» к лучшему для него. Арсен заслуживает большего», — сказал Нгамале «СЭ».

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.