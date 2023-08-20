Семин заявил о желании увидеть игру Захаряна за «Реал Сосьедад» вживую

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил «СЭ» на вопрос о том, собирается ли он посетить один из предстоящих матчей «Реал Сосьедад» ради того, чтобы оценить игру российского полузащитника Арсена Захаряна за испанскую команду.

В субботу, 19 августа «Реал Сосьедад» объявил о подписании контракта с Захаряном. 20-летний россиянин заключил соглашение до конца сезона-2028/29.

«Хочу ли я посетить один из матчей «Реал Сосьедад», чтобы понаблюдать за Арсеном? Если будет уверенность, что в матче он точно будет играть и выйдет в стартовом составе, то можно будет и поехать посмотреть игру», — сказал Семин «СЭ».

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе команды он провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.