Фати: «Моя цель — остаться в «Барселоне». Хочу провести в этом клубе всю карьеру»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отреагировал на интерес со стороны «ПСЖ». 19-летний испанец заявил, что хочет провести в каталонском клубе всю карьеру.

«Я не знаю, заинтересован ли «ПСЖ» в том, чтобы подписать меня, — приводит слова Фати Mundo Deportivo. — Этими делами занимаются мой агент и мои родители. С самого начала я сказал своему им, что моя цель — остаться в «Барселоне». Хочу провести в этом клубе всю карьеру».

В прошедшем сезоне нападающий забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.