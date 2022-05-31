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Фати: «Моя цель — остаться в «Барселоне». Хочу провести в этом клубе всю карьеру»

Фати хочет провести в «Барселоне» всю карьеру
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати отреагировал на интерес со стороны «ПСЖ». 19-летний испанец заявил, что хочет провести в каталонском клубе всю карьеру.

«Я не знаю, заинтересован ли «ПСЖ» в том, чтобы подписать меня, — приводит слова Фати Mundo Deportivo. — Этими делами занимаются мой агент и мои родители. С самого начала я сказал своему им, что моя цель — остаться в «Барселоне». Хочу провести в этом клубе всю карьеру».

В прошедшем сезоне нападающий забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220530/1001814501/ansu-fati-interes-psg-quiero-jugar-barca-toda-vida.html
Ансу Фати
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