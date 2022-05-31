«Барселоне» интересен Бен Йеддер. У нападающего 32 гола в 52 матчах за «Монако» в прошедшем сезоне

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Монако» Виссаму Бен Йеддеру, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, будущее 31-летнего форварда в клубе остается неопределенным.

Отмечается, что нападающий может покинуть «Монако» из-за интереса от многих европейских клубов, включая «Барселону».

В прошедшем сезоне Бен Йеддер забил 32 мяча и отдал 6 результативных передач в 52 матчах за монегасков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.