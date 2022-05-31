«Барселоне» интересен Бен Йеддер. У нападающего 32 гола в 52 матчах за «Монако» в прошедшем сезоне
«Барселона» интересуется нападающим «Монако» Бен Йеддером
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Монако» Виссаму Бен Йеддеру, сообщает GFFN со ссылкой на L'Equipe.
По информации источника, будущее 31-летнего форварда в клубе остается неопределенным.
Отмечается, что нападающий может покинуть «Монако» из-за интереса от многих европейских клубов, включая «Барселону».
В прошедшем сезоне Бен Йеддер забил 32 мяча и отдал 6 результативных передач в 52 матчах за монегасков во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|73
|
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|8
|9
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|71
|
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|
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|
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|37-51
|47
|
11
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|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
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|11
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|
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38 тур
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|2 : 0
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|3 : 1
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|0 : 1
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|0 : 0
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 2
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|1 : 0
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|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9
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