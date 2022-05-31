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Сегодня, 13:12

«Реал» заплатит «Монако» 80 миллионов евро за Тчуамени

Давид Хачатрян
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«Реал» близок к приобретению полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает RMC Sport.

По информации источника, мадридский клуб заплатит за 22-летнего француза 80 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро будут включены в сделку в виде бонусов.

Отмечается, что трансфер полузащитника в «Реал» будет оформлен на этой неделе. Тчуамени подпишет с клубом пятилетний контракт.

В прошедшем сезоне Тчуамени забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/transferts/mercato-en-direct-suivez-les-informations-du-30-mai-2022_LN-202205300054.html#article_112542
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Реал – Бетис
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
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 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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Р. Сосьедад – Атлетико
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Карим Бензема

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