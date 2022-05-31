«Реал» заплатит «Монако» 80 миллионов евро за Тчуамени

«Реал» близок к приобретению полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени, сообщает RMC Sport.

По информации источника, мадридский клуб заплатит за 22-летнего француза 80 миллионов евро. Еще 20 миллионов евро будут включены в сделку в виде бонусов.

Отмечается, что трансфер полузащитника в «Реал» будет оформлен на этой неделе. Тчуамени подпишет с клубом пятилетний контракт.

В прошедшем сезоне Тчуамени забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 50 матчах за «Монако» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.