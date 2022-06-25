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Сегодня, 15:39

Феликс заявил, что не покинет «Атлетико» летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс рассказал о своем будущем. 22-летний португалец заявил, что не уйдет из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

«Это не обсуждается, — приводит слова Феликса Mais Futebol. — Я в порядке и сосредоточен на «Атлетико». Спокоен за будущее. Знаю, что могу сделать, и доволен собой. Я все еще в отпуске. Только начал тренироваться, чтобы подготовиться к предсезонке, но не слишком много думаю о футболе».

В прошедшем сезоне Феликс забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 30 июня 2026 года.

Источник: https://maisfutebol.iol.pt/transferencias/joao-felix/felix-saida-do-at-madrid-nao-esta-em-cima-da-mesa
Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
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2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
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 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
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Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Гомес Рауль де Томас

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Винисиус Жуниор

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

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Жорди Альба

Жорди Альба

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Хорхе Куэнка

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