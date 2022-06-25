Феликс заявил, что не покинет «Атлетико» летом

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс рассказал о своем будущем. 22-летний португалец заявил, что не уйдет из мадридского клуба в летнее трансферное окно.

«Это не обсуждается, — приводит слова Феликса Mais Futebol. — Я в порядке и сосредоточен на «Атлетико». Спокоен за будущее. Знаю, что могу сделать, и доволен собой. Я все еще в отпуске. Только начал тренироваться, чтобы подготовиться к предсезонке, но не слишком много думаю о футболе».

В прошедшем сезоне Феликс забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 30 июня 2026 года.