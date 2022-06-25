«Жирона» планирует пускать собак на матчи ла лиги

Руководство «Жироны» намерено позволить болельщикам посещать матчи с собаками. Ранее клуб подписал контракт с компанией Gosbi, которая изготавливает корма для домашних животных.

«Место найдется для всех. Стадион — семейное место, где должны уважать домашних животных», — цитирует генерального директора «Жироны» Начо Мас-Мага Marca.

В «Жироне» также рассказали, что это сделано для того, чтобы люди помнили, что животных нужно уважать.