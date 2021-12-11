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Нагельсманн объяснил, почему отказался возглавлять «Реал» в 2018 году

11:58
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн объяснил, почему отказался возглавлять «Реал» летом 2018 года.

«Есть большая разница. Одно дело, когда работаешь с командой вроде «Хоффенхайма», где я начинал еще с молодежных команд и знал чуть ли не каждого уборщика. В таких случаях адаптация проходит очень быстро. Когда тебе сначала нужно знакомиться со всеми в клубе, ситуация становится уже совсем другой. На тот момент для меня было нормально сделать шаг вперед и принять команду посильнее «Хоффенхайма», но я не был готов делать самый длинный шаг вперед из всех возможных. Где я вижу себя через пять лет? Надеюсь, что к тому моменту я все еще буду работать с «Баварией», — приводит AS слова Нагельсманна.

Летом 2018 года сообщалось, что Нагельсманн, на тот момент работавший в «Хоффенхайме», был одним из кандидатов на пост главного тренера «Реала» после ухода Зинедина Зидана. В результате мадридский клуб возглавил Хулен Лопетеги.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://as.com/futbol/2021/12/10/internacional/1639166802_374145.html

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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