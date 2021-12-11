Нагельсманн объяснил, почему отказался возглавлять «Реал» в 2018 году
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн объяснил, почему отказался возглавлять «Реал» летом 2018 года.
«Есть большая разница. Одно дело, когда работаешь с командой вроде «Хоффенхайма», где я начинал еще с молодежных команд и знал чуть ли не каждого уборщика. В таких случаях адаптация проходит очень быстро. Когда тебе сначала нужно знакомиться со всеми в клубе, ситуация становится уже совсем другой. На тот момент для меня было нормально сделать шаг вперед и принять команду посильнее «Хоффенхайма», но я не был готов делать самый длинный шаг вперед из всех возможных. Где я вижу себя через пять лет? Надеюсь, что к тому моменту я все еще буду работать с «Баварией», — приводит AS слова Нагельсманна.
Летом 2018 года сообщалось, что Нагельсманн, на тот момент работавший в «Хоффенхайме», был одним из кандидатов на пост главного тренера «Реала» после ухода Зинедина Зидана. В результате мадридский клуб возглавил Хулен Лопетеги.
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/12/10/internacional/1639166802_374145.html
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