Педри заявил, что хочет остаться в «Барселоне», несмотря на интерес «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Педри отреагировал на интерес к нему со стороны ряда европейских топ-клубов.

«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «ПСЖ» мной интересуются? Я счастлив в «Барселоне», играть в этой команде — моя мечта. Я хочу играть за «Барсу» как минимум до конца контракта, то есть, до 2026 года, а потом посмотрим. О чем можно говорить, если я совсем недавно продлил контракт?" - приводит журналист Фабрицио Романо слова Педри.

Pedri on his future: «Man United, Man City or PSG interested in signing me? I'm happy to stay at Bar?a, it's my dream». ???? #FCB



«Let me me play here until 2026 then we will see, please — I just signed a new contract with Barcelona», he told Tuttosport. #Pedri pic.twitter.com/23c9RKlgYg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2021

В сезоне-2021/22 Педри провел 4 матча за «Барселону» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего испанца в 80 миллионов евро.