«Мы показали характер и решительность». Тренер «Сельты» подвел итоги ничьей с «Атлетико»

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия после ничьей с «Атлетико» в 35-м туре чемпионата Испании (1:1) отметил решительность своей команды. По его мнению, коллектив из Виго в первом тайме играл лучше.

— Команда показала характер и решительность, — сказал Гарсия в эфире GOL. - Мы доминировали в первом тайме, вторая половина была более ровной. Продолжаем работать.