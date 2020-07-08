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«Мы показали характер и решительность». Тренер «Сельты» подвел итоги ничьей с «Атлетико»

8 июля 2020, 02:40
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Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия после ничьей с «Атлетико» в 35-м туре чемпионата Испании (1:1) отметил решительность своей команды. По его мнению, коллектив из Виго в первом тайме играл лучше.

— Команда показала характер и решительность, — сказал Гарсия в эфире GOL. - Мы доминировали в первом тайме, вторая половина была более ровной. Продолжаем работать.

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