«Можно улетать со спокойной душой». Смолов пошутил о своей карьере в Испании
Нападающий «Сельты» Федор Смолов забил дебютный гол в чемпионате Испании, поразив ворота «Реала» (2:2) в матче 24-го тура примеры. Своими эмоциями от первого забитого мяча футболист поделился в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.
— Поздравляем тебя. Ты сделал невозможное, — приветствовал Иван Ургант футболиста.
— У-ииии! Спасибо. Почему невозможное? До меня наши соотечественники в лице Валерия Карпина и Александра Мостового забивали «Реалу». Поэтому я продолжил традицию начатую ими.
— Много лет назад... Скажи, планируешь ли ты забивать в следующих матчах или уже выполнил основную задачу?
— На самом деле уже в аэропорт собираюсь в ближайшее время. Можно улетать со спокойной душой.
— Кому еще из испанских клубов ты планируешь забить?
— Конечно, не знаю. Но предлагаю всем, кому интересен футбол, смотреть матчи «Сельты» и переживать за меня. Мне будет очень приятно.
Напомним, что «Сельта» арендовала Федора Смолова у «Локомотива» до конца нынешнего сезона.