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«Можно улетать со спокойной душой». Смолов пошутил о своей карьере в Испании

17 февраля 2020, 23:54
Федор Смолов. Фото Reuters
Федор Смолов. Фото Reuters
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов забил дебютный гол в чемпионате Испании, поразив ворота «Реала» (2:2) в матче 24-го тура примеры. Своими эмоциями от первого забитого мяча футболист поделился в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

— Поздравляем тебя. Ты сделал невозможное, — приветствовал Иван Ургант футболиста.

— У-ииии! Спасибо. Почему невозможное? До меня наши соотечественники в лице Валерия Карпина и Александра Мостового забивали «Реалу». Поэтому я продолжил традицию начатую ими.

— Много лет назад... Скажи, планируешь ли ты забивать в следующих матчах или уже выполнил основную задачу?

— На самом деле уже в аэропорт собираюсь в ближайшее время. Можно улетать со спокойной душой.

— Кому еще из испанских клубов ты планируешь забить?

— Конечно, не знаю. Но предлагаю всем, кому интересен футбол, смотреть матчи «Сельты» и переживать за меня. Мне будет очень приятно.

Напомним, что «Сельта» арендовала Федора Смолова у «Локомотива» до конца нынешнего сезона.

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