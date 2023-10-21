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Сегодня, 16:55

«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку», Захаряна заменили после перерыва

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Игроки «Реал Сосьедад».
Фото AFP

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Мальорку» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Браис Мендес. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые вышел в стартовом составе своей команды, его заменили на 46-й минуте.

«Реал Сосьедад» (18 очков) вышел на пятое место в ла лиге. «Мальорка» (8) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Мальорка» 28 октября дома сыграет с «Хетафе». «Реал Сосьедад» на день позже в гостях встретится с «Райо Валькано», но перед этим сыграет с «Бенфикой» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (24 октября).

Испания. Ла Лига. 10-й тур
21 окт, 15:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:0
Мальорка
Арсен Захарян
Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
7
7
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Р. Сосьедад 10 5 3 2 18-12 18
6
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Осасуна 10 4 1 5 11-14 13
9
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
10
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
11
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
12
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 10 1 5 4 12-16 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 10 1 3 6 15-25 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 2 : 0
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 1 : 0
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
Вильярреал – Алавес
 - : -
22.10 22:00
Барселона – Атлетик
 - : -
23.10 22:00
Валенсия – Кадис
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

 8
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 8 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
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