«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку», Захаряна заменили после перерыва

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Мальорку» в матче 10-го тура испанской ла лиги — 1:0.

Единственный гол на 64-й минуте забил Браис Мендес. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян впервые вышел в стартовом составе своей команды, его заменили на 46-й минуте.

«Реал Сосьедад» (18 очков) вышел на пятое место в ла лиге. «Мальорка» (8) идет на 15-й строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Мальорка» 28 октября дома сыграет с «Хетафе». «Реал Сосьедад» на день позже в гостях встретится с «Райо Валькано», но перед этим сыграет с «Бенфикой» в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (24 октября).