Молодой голкипер ЦСКА поделился впечатлениями от работы вместе с Акинфеевым

Голкипер ЦСКА Данила Боков поделился впечатлениями от работы с основной командой на сборах.

— Здесь есть все условия, чтобы прогрессировать, работать, набирать кондиции. В дальнейшем это все мне пригодится. Я приехал сюда, чтобы выкладываться на двести процентов, извлекать самое полезное из опыта работы с Дмитрием Сергеевичем, с Игорем Акинфеевым. Подсказы нашего капитана очень помогают в игре и в тренировках, придают мне уверенности, — цитирует игрока сайт ЦСКА.

— Каково это — работать с Акинфеевым?

— Даже просто находиться рядом с таким человеком и футболистом — огромная честь для меня. А возможность тренироваться вместе с ним — это вообще что-то запредельное. Стараюсь учиться у него по максимуму, черпать знания. Эмоции самые положительные.