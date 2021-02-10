Молодой голкипер ЦСКА поделился впечатлениями от работы вместе с Акинфеевым
Голкипер ЦСКА Данила Боков поделился впечатлениями от работы с основной командой на сборах.
— Здесь есть все условия, чтобы прогрессировать, работать, набирать кондиции. В дальнейшем это все мне пригодится. Я приехал сюда, чтобы выкладываться на двести процентов, извлекать самое полезное из опыта работы с Дмитрием Сергеевичем, с Игорем Акинфеевым. Подсказы нашего капитана очень помогают в игре и в тренировках, придают мне уверенности, — цитирует игрока сайт ЦСКА.
— Каково это — работать с Акинфеевым?
— Даже просто находиться рядом с таким человеком и футболистом — огромная честь для меня. А возможность тренироваться вместе с ним — это вообще что-то запредельное. Стараюсь учиться у него по максимуму, черпать знания. Эмоции самые положительные.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/danila-bokov-ya-armeets-u-nas-s-ottsom-doma-visit-sharf-rbw/
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