Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на первый матч полуфинала Кубка Испании с «Севильей» (0:0, первый тайм). Этот выход на поле стал 900-м в профессиональной карьере аргентинца.

33-летний футболист проводит 758-й матч в составе «Барселоны». Также на его счету 142 игры в составе национальной сборной Аргентины. Против «Севильи» Месси вышел на поле в 41-й раз. В этих встречах капитан «Барселоны» забил 37 голов и отдал 16 голевых передач.

Трансляция матча «Севилья» — «Барселона»