Moiceleste: главный тренер «Сельты» влюблен в игру Смолова

Популярное испанское издание о «Сельте» Moiceleste оценило дебют российского нападающего Федора Смолова. В матче 22-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) он вышел на замену на 78-й минуте.

— Хотя у Федора было не слишком много времени, он показал, что может составить интересную связку с Яго Аспасом, — отмечает Moiceleste. - Отсутствие игровых связей особенно было заметно при взаимодействии с Систо, но это дает ощущение, что адаптация будет быстрой. Главный тренер Оскар Гарсия следил за Смоловым в течение длительного времени. Комментатор Аксель Торрес во время трансляции отметил, что каталонский специалист влюблен в игру нового нападающего.