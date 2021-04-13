Дембеле в последних матчах играет через боль, его беспокоит паховая грыжа

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле в последних матчах играет через боль, сообщает Cope. Француза уже несколько недель беспокоит паховая грыжа.

Дембеле проходит консервативный курс лечения и работает над тем, чтобы не усугубить ситуацию.

23-летний нападающий принял участие в 37 матчах «Барселоны» во всех турнирах нынешнего сезона, забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.