Модрич: «Я исполнил свою мечту — играть за «Реал»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о своем 400-м матче за мадридский клуб, который он провел в 10-м туре ла лиги против «Барселоны» (2:1).
«Это потрясающее достижение, я очень рад и горжусь этим. Надеюсь провести еще больше игр — посмотрим, насколько больше. У меня в Мадриде все складывается отлично с самого начала. Я не мог предположить, что смогу добиться всего этого. Я исполнил свою мечту — играть за «Реал». Благодарен за все, что мне довелось пережить тут, но останавливаться мы не собираемся», — приводит слова Модрича официальный сайт мадридского клуба.
Модрич перешел в «Реал» 27 августа 2012 года. В составе мадридского клуба 36-летний полузащитник дважды выиграл чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.
Дополнительная информация:
https://www.realmadrid.com/en/news/2021/10/25/modric-im-very-happy-to-have-played-400-games-for-real-madrid
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