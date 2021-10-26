Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о своем 400-м матче за мадридский клуб, который он провел в 10-м туре ла лиги против «Барселоны» (2:1).

«Это потрясающее достижение, я очень рад и горжусь этим. Надеюсь провести еще больше игр — посмотрим, насколько больше. У меня в Мадриде все складывается отлично с самого начала. Я не мог предположить, что смогу добиться всего этого. Я исполнил свою мечту — играть за «Реал». Благодарен за все, что мне довелось пережить тут, но останавливаться мы не собираемся», — приводит слова Модрича официальный сайт мадридского клуба.

Модрич перешел в «Реал» 27 августа 2012 года. В составе мадридского клуба 36-летний полузащитник дважды выиграл чемпионат Испании и четыре раза — Лигу чемпионов.