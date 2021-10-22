Чемпионат Испании, расписание матчей 10-го тура ла лиги, класико «Барселона» — «Реал» и другие игры
12:00
Все матчи 10-го тура чемпионата Испании. «Барселона» проведет игру с «Реалом», «Атлетик» против «Вильярреала» и другие встречи.
22 октября, пятница
22.00 мск. «Осасуна» — «Гранада»
23 октября, суббота
15.00. «Валенсия» — «Мальорка»
22.00. «Атлетик» — «Вильярреал»
24 октября, воскресенье
19.30. «Бетис» — «Райо Вальекано»
22.00. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»
25 октября, понедельник
Смотреть видеотрансляции матчей ла лиги можно на платформе Okko Спорт
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