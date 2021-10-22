Все матчи 10-го тура чемпионата Испании. «Барселона» проведет игру с «Реалом», «Атлетик» против «Вильярреала» и другие встречи.

22 октября, пятница

22.00 мск. «Осасуна» — «Гранада»

23 октября, суббота

15.00. «Валенсия» — «Мальорка»

17.15. «Кадис» — «Алавес»

19.30. «Эльче» — «Эспаньол»

22.00. «Атлетик» — «Вильярреал»

24 октября, воскресенье

15.00. «Севилья» — «Леванте»

17.15. «Барселона» — «Реал»

19.30. «Бетис» — «Райо Вальекано»

22.00. «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

25 октября, понедельник

22.00. «Хетафе» — «Сельта»

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