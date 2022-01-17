Модрич признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан лучшим игроком финала Суперкубка Испании.

В финале «Реал» играл против «Атлетика». Встреча завершилась со счетом 2:0. Модрич забил первый гол.

«Реал» выиграл двенадцатый Суперкубок в истории клуба.