Модрич: «Очень рад победе «Реала» в Суперкубке Испании и завоеванию первого титула в сезоне»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании над «Атлетиком» (2:0). Хорват был признан лучшим игроком финала.

«Я очень рад победе и завоеванию первого титула в сезоне. Звание лучшего игрока – это меньшее, главное – победа. Теперь мы можем отпраздновать, но нам надо продолжать, потому что впереди еще много матчей. Я всегда стараюсь выкладываться на полную и помогать команде, чем могу. Я наслаждаюсь футболом, как никогда раньше. В этом возрасте получаешь больше удовольствия, потому что никогда не знаешь, как долго это продлиться. Я надеюсь продолжать в том же духе еще много лет, потому что я физически и психологически здоров.

То, что я испытываю в лучшем клубе мира, просто невероятно. Я очень благодарен за все, что со мной происходит, и 18 титулов весьма впечатляет. Я надеюсь выиграть больше. Этот титул также для болельщиков. Большое спасибо за поддержку, мы должны продолжать вместе до конца сезона», – приводит слова Модрича официальный сайт клуба.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20). При этом это первый титул Суперкубка страны для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.