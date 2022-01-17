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Модрич: «Очень рад победе «Реала» в Суперкубке Испании и завоеванию первого титула в сезоне»

Сергей Разин
корреспондент

Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал победу в финале Суперкубка Испании над «Атлетиком» (2:0). Хорват был признан лучшим игроком финала.

«Я очень рад победе и завоеванию первого титула в сезоне. Звание лучшего игрока – это меньшее, главное – победа. Теперь мы можем отпраздновать, но нам надо продолжать, потому что впереди еще много матчей. Я всегда стараюсь выкладываться на полную и помогать команде, чем могу. Я наслаждаюсь футболом, как никогда раньше. В этом возрасте получаешь больше удовольствия, потому что никогда не знаешь, как долго это продлиться. Я надеюсь продолжать в том же духе еще много лет, потому что я физически и психологически здоров.

То, что я испытываю в лучшем клубе мира, просто невероятно. Я очень благодарен за все, что со мной происходит, и 18 титулов весьма впечатляет. Я надеюсь выиграть больше. Этот титул также для болельщиков. Большое спасибо за поддержку, мы должны продолжать вместе до конца сезона», – приводит слова Модрича официальный сайт клуба.

«Реал» в двенадцатый раз стал обладателем Суперкубка Испании (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2019/20). При этом это первый титул Суперкубка страны для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти.

Лука Модрич
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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