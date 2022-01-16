Сейв в стиле Акинфеева. Куртуа отбил пенальти в финале Суперкукба Испании

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа отбил пенальти в финале Суперкубка Испании против «Атлетика». Он спас команду в конце второго тайма.

Бельгийский голкипер не позволил поразить свои ворота, отбив удар ногой.

COURTOIS WITH AN INCREDIBLE PENALTY SAVE IN THE 88TH MINUTE! pic.twitter.com/9vFDghbNYa — ESPN FC (@ESPNFC) January 16, 2022

Этот момент напомнил решающий сейв голкипера сборной России Игоря Акинфеева в серии пенальти матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании.