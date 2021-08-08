Месси: «Я хотел остаться в «Барселоне». Это мой дом»

Нападающий Лионель Месси рассказал об уходе из «Барселоны» во время прощальной пресс-конференции в клубе.

«Меня убедили остаться в «Барселоне». Это мой дом. Я хотел и планировал остаться в «Барсе», но сегодня я должен попрощаться после всей моей жизни здесь.

Я очень благодарен клубу и всем моим товарищам по команде. Я очень уважаю «Барселону». Здесь произошли прекрасные вещи. В этом клубе я стал тем, кем являюсь сегодня», — сказал Месси.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». Месси подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.