Месси: «Я хотел остаться в «Барселоне». Это мой дом»
13:20
Нападающий Лионель Месси рассказал об уходе из «Барселоны» во время прощальной пресс-конференции в клубе.
«Меня убедили остаться в «Барселоне». Это мой дом. Я хотел и планировал остаться в «Барсе», но сегодня я должен попрощаться после всей моей жизни здесь.
Я очень благодарен клубу и всем моим товарищам по команде. Я очень уважаю «Барселону». Здесь произошли прекрасные вещи. В этом клубе я стал тем, кем являюсь сегодня», — сказал Месси.
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 7 августа сообщалось, что форвард в ближайшие дни станет игроком «ПСЖ». Месси подпишет двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.
Также сообщалось, что «ПСЖ» представит Месси 10 августа.
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