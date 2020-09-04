Месси объяснил, почему решил остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси объяснил, почему же после долгих раздумий все же принял решение остаться в команде, хотя прежде был твердо намерен покинуть клуб.

— Я был уверен, что смогу спокойно уйти. Ранее президент постоянно уверял меня, что после окончания сезона я сам могу решить свое будущее, — приводит слова Месси Goal.com. — Но теперь они настаивают, что я должен был уведомить о своем желании до 10 июня. А ведь в это время был самый разгар пандемии коронавируса.

Я остаюсь в «Барселоне» только потому, что президент предупредил меня, что шанс покинуть команду сейчас у меня только один: другой клуб должен выплатить 700 миллионов евро. А это просто невозможно.

Был еще один вариант — пойти в суд. Но я никогда так не поступлю по отношению к «Барселоне». Я люблю этот клуб всем сердцем, я обязан ему всему в своей карьере. Это моя жизнь.

Напомним, что 33-летний Месси открыто заявил о желании покинуть «Барселону», за команды которой выступал без перерывов с 13-летнего возраста, в конце августа.

В контракте есть пункт, позволяющий форварду расторгать соглашение в одностороннем порядке без выплаты компенсации раз в год, — окно возможностей закрывается 10 июня, а открывается за 20 дней до этой даты. Уход в другое время возможен только при условии выплаты неустойки. Позиция представителей Месси заключалась в том, что 10 июня в контракте значится не просто так — это дата, которую в Испании принято считать условным завершением сезона. К этому времени все клубные турниры гарантированно завершаются. Например, финал Лиги чемпионов проходит в конце мая или самом начале июня. Запас в десяток дней нужен, чтобы футболисты могли уже по итогам сезона или продлить контракты, или отказаться от этого. Так было раньше. Но в этом году из-за пандемии коронавируса финал Лиги чемпионов состоялся только 23 августа. А значит и срок для бесплатного ухода Месси не пропустил.