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Сегодня, 08:31

Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде перед переходом в «Реал»

Сергей Разин
корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, это свидетельствует о том, что 25-летний француз готовится к переходу в «Реал». Сообщается, что форвард находится в прямом контакте с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за парижан во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 18 14 3 1 39-11 45
2
 Жирона 18 14 3 1 42-21 45
3
 Барселона 18 11 5 2 34-21 38
4
 Атлетико 18 12 2 4 36-19 38
5
 Атлетик 18 10 5 3 34-19 35
6
 Р. Сосьедад 18 8 7 3 29-18 31
7
 Бетис 18 6 10 2 20-18 28
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 18 7 4 7 15-15 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Вильярреал 18 5 4 9 26-35 19
13
 Осасуна 18 5 4 9 21-29 19
14
 Мальорка 18 3 9 6 17-22 18
15
 Алавес 18 4 4 10 14-24 16
16
 Севилья 18 3 7 8 23-25 16
17
 Кадис 18 2 9 7 14-24 15
18
 Сельта 18 2 7 9 18-28 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 18 0 5 13 19-42 5
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Хетафе – Р. Вальекано
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