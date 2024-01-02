Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде перед переходом в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забронировал себе дом в Мадриде, сообщает El Chiringuito.

По данным источника, это свидетельствует о том, что 25-летний француз готовится к переходу в «Реал». Сообщается, что форвард находится в прямом контакте с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

1 января сообщалось, что «Реал» сделал официальное предложение фрацузскому футболисту и установил крайний срок для принятия решения — середину января.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он провел 22 матча за парижан во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.